Людей эвакуировали из горящей пятиэтажке в российском городе

60 человек эвакуировали и троих спасли из горящей пятиэтажки в Омске

Крыша жилого пятиэтажного дома горит на бульваре Победы в Омске. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС России.

Площадь пожара достигает 1125 квадратных метров, на месте происшествия работают сотрудники МЧС. Отмечается, что эвакуированы 60 человек, еще трое спасены. Причины возгорания выясняются. Ситуацию контролирует мэр Омска Сергей Шелест.

В ночь на 13 июля в селе Шайдуриха Невьянскиого городского округа Свердловской области пожар охватил 40 домов. Возгорание началось на территории базы отдыха, оттуда огонь по кронам деревьев перекинулся на село, в котором проживают около 300 человек. Жителей эвакуировали автобусами.

Ранее на химзаводе в Дзержинске Нижегородской области произошла разгерметизация установки с последующим пожаром, который был оперативно ликвидирован. Факельное горение на предприятии сняли на видео.