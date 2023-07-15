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01:47, 15 июля 2023Мир

В Германии рассказали о ежедневных переговорах о мире на Украине

FAZ: глава МИД ФРГ Бербок заявила о ежедневных переговорах о мире на Украине
Анналена Бербок

Анналена Бербок. Фото: Fabrizio Bensch / Reuters

Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок заявила, что переговоры о мире на Украине идут каждый день. Об этом пишет газета Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ).

На читательском форуме в немецком Хемнице Бербок выступила с Владимиром Кличко, братом мэра Киева Виталия Кличко. Ей задали вопрос из зала, когда придет подходящий момент для мирных переговоров по Украине. В ответ глава МИД Германии рассказала о ежедневных диалогах по этому вопросу и подчеркнула, что она ведет их лично.

Министр добавила, что поставки немецкого оружия на Украину не противоречат поиску мирного решения. По ее словам, речь не идет «либо об оружии, либо о переговорах», поскольку эти процессы происходят в одно и то же время.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выразил мнение, что конфликт на Украине закончится, когда этого захотят США. По его мнению, если Вашингтон захочет мира, то диалог сторон начнется «хоть завтра».

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    Марина Совина
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