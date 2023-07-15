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23:17, 15 июля 2023Россия

Пожар на крыше пятиэтажки в Омске потушили

Спасатели ликвидировали пожар на крыше жилого пятиэтажного дома в Омске

Спасатели ликвидировали открытое горение на крыше пятиэтажного дома в Омске. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

Отмечается, что пожар произошел около полуночи по местному времени. Загорелась крыша дома по адресу Бульвар Победы, 3. Пламя вырывалось из-под кровли и чердака здания. До этого в городе шел дождь. Пожар был локализован на площади 1125 квадратных метров в 01:51 (22:51) мск.

Ранее сообщалось, что из горящего дома были эвакуированы 60 человек, еще трое спасены. Причины возгорания выясняются. Ситуацию контролирует мэр Омска Сергей Шелест.

В ночь на 13 июля в селе Шайдуриха Невьянского городского округа Свердловской области пожар охватил 40 домов. Возгорание началось на территории базы отдыха, оттуда огонь по кронам деревьев перекинулся на село, в котором проживает около 300 человек. Жителей эвакуировали автобусами.

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    Екатерина Подвигина
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