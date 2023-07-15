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13:25, 15 июля 2023Мир

Лавров высоко оценил усилия Таиланда по созданию хороших условий для россиян

Глава МИД РФ Лавров: Таиланд — одна из стан, где создаются хорошие условия для россиян
Сергей Лавров (слева) и министр иностранных дел Таиланда Дон Праматвинай

Сергей Лавров (слева) и министр иностранных дел Таиланда Дон Праматвинай . Фото: пресс-служба МИД РФ / РИА Новости

Таиланд является одной из стран, создающих хорошие условия для граждан России. С таким заявлением на церемонии открытия российского генкосультсва на Пхукете выступил глава МИД РФ Сергей Лавров, его цитирует ТАСС.

«Я очень рад, что Таиланд — это одна из тех стран, где, как я понимаю, создаются хорошие условия для наших соотечественников», — сказал дипломат, добавив, что новое генконсульство позволит помогать россиянам в ситуациях, когда «приходится выручать людей из довольно непростого положения».

Лавров прибыл в Таиланд после поездки в Индонезию, где он и госсекретарь США Энтони Блинкен приняли участие в совместном заседании Восточноазиатского саммита (ВАС) в Джакарте.

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    Глеб Бажуткин
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