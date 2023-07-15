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15:40, 15 июля 2023Бывший СССР

Захарова потребовала освободить митрополита УПЦ Павла

Представитель МИД России Захарова потребовала от Украины освободить митрополита УПЦ Павла

Фото: РИА Новости

Украина должна соблюдать данные ею международные обязательства и освободить наместника Киевской лавры митрополита Украинской православной церкви (УПЦ) митрополита Павла, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Слова дипломата приводятся на официальном сайте российского внешнеполитического ведомства.

«Требуем неукоснительного соблюдения киевским режимом взятых на себя международно-правовых обязательств, незамедлительного освобождения митрополита Павла, который страдает тяжелой болезнью, и предоставления ему надлежащей медицинской помощи», — сказала она.

По словам Захаровой, заключение под стражу митрополита Павла «противоречит ряду общепризнанных международно-правовых документов — Уставу ООН, Всеобщей декларации прав человека, Декларации о ликвидации всех форм нетерпимости и дискриминации на основе религии или убеждений и других».

Ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что заключение под стражу наместника Киевской лавры митрополита Павла может привести к ухудшению его здоровья и к смерти в СИЗО.

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    Глеб Бажуткин
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