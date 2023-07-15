Патриарх Кирилл обеспокоился здоровьем арестованного митрополита УПЦ Павла

Патриарх Кирилл: заключение под стражу митрополита Павла может привести к его смерти

Заключение под стражу наместника Киевской лавры митрополита Павла может привести к ухудшению его здоровья и к смерти в СИЗО, заявил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Его слова приводятся в сообщении, опубликованном на официальном сайте Русской православной церкви (РПЦ).

«Изменение меры пресечения митрополиту Павлу, человеку, находящемуся в преклонных годах, с домашнего ареста на помещение его под стражу грозит ему серьезным ухудшением здоровья и может привести к его смерти в следственном изоляторе», — сказал глава РПЦ.

14 июля суд Украины арестовал наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла (Лебедя) до 14 августа, изменив меру пресечения с домашнего ареста.

6 июля стало известно, что в Киево-Печерскую лавру прибыла комиссия Минкульта Украины для опечатывания корпусов обители. Кроме того, Украинская православная церковь (УПЦ) заявила, что были опечатаны двери 69-го корпуса Киево-Печерской лавры.

