В Германии прошла акция протеста феминисток против концертов Rammstein

Феминистки в Берлине вышли на акцию протеста против концертов Rammstein

В столице Германии прошло протестное шествие феминисток против концертов группы Rammstein. Об этом сообщает РИА Новости.

Организаторы акции пояснили, что «патриархальное насилие, очевидное в случае Rammstein — это не единичный случай, а система». По данным агентства, к началу демонстрации на площади в районе Вестенд в Берлине собралось несколько сотен человек. Участники демонстрации несли плакаты с надписями «Только да — значит да!» и требовали не давать преступникам возможности выходить на сцену.

Также в районе присутствовало несколько десятков полицейских автомобилей.

Ранее активисты напали на штаб-квартиру рок-группы Rammstein в Берлине и разбили окна. На здании также появилась надпись «Не предоставлять сцену преступникам». В июне стало известно, что против фронтмена группы Тилля Линдеманна возбудили уголовное дело по статье об изнасиловании. По данным издания Bild, расследование началось после двух показаний, одно из которых было получено полицией Берлина, а другое — прокуратурой. Личности предполагаемых жертв, а также подробности уголовного дела не раскрываются.