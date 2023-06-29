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01:18, 29 июня 2023Культура

Активисты напали на штаб-квартиру группы Rammstein

Bild: активисты напали на штаб-квартиру Rammstein и назвали музыкантов преступниками

Фото: Fabian Bimmer / Reuters

Активисты напали на штаб-квартиру рок-группы Rammstein в Берлине и разбили окна. Об этом сообщает Bild.

Представители правоохранительных органов подтвердили информацию о происшествии и рассказали о том, что на здании появилась надпись «Не предоставлять сцену преступникам».

По предварительной информации, ответственность за происшествие взяла на себя одна из леворадикальных группировок. Отмечается, что активистами было совершено нападение на офис в знак солидарности с женщинами, обвинившими лидера музыкального коллектива Тилля Линдеманна в домогательствах.

Ранее стало известно, что против Тилля Линдеманна возбудили уголовное дело по статье об изнасиловании. По данным издания Bild, расследование началось после двух показаний, одно из которых было получено полицией Берлина, а другое — прокуратурой. Личности предполагаемых жертв, а также подробности уголовного дела не раскрываются.

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    Марина Совина
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