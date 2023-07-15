Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
03:03, 15 июля 2023Бывший СССР

Киев высказался о покупке российских ядерных реакторов у Болгарии

Киев отказался подписывать документы с РФ в случае покупки российских реакторов у Болгарии

Фото: Ilya Galakhov / Global Look Press

Украинская компания «Энергоатом» не планирует подписывать никакие документы с Москвой в связи с возможным приобретением у Болгарии двух ядерных реакторов российского производства. Об этом говорится в Telegram-канале компании.

Компания прокомментировала публикацию украинского издания «Укринформ». Эксперт Николай Штейнберг, главный инженер Чернобыльской АЭС в 1986-1987 годах, заявил газете, что при продаже оборудования ядерных установок нужно разрешение непосредственных производителей.

Киев отказался подписывать документы с РФ в случае покупки российских реакторов у Болгарии. «Украина не ведет никаких переговоров и не планирует подписывать никакие документы с Россией», — высказались в пресс-службе. В случае успешных переговоров с Софией, с установкой Киеву поможет американская компания Westinghouse. Украинская сторона не будет зависеть от РФ в техническом обслуживании техники.

6 июля депутаты Народного собрания (парламента) Болгарии большинством голосов приняли решение поручить министерству энергетики вести переговоры о продаже реакторов Киеву. Еврокомиссия (ЕК) не против того, чтобы Украина использовала выделенные Евросоюзом (ЕС) средства для покупки ядерных реакторов.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости

    У 92-летнего Ивана Краско в больнице начались галлюцинации. Что известно о состоянии народного артиста?

    Киев высказался о покупке российских ядерных реакторов у Болгарии

    Польские врачи не выявили отравления в анализах Саакашвили

    Такер Карлсон поспорил с кандидатом в президенты США Пенсом из-за Украины

    В подконтрольном Украине Запорожье произошли взрывы

    Военкор заявил о невозможности ключевого этапа наступления украинских войск

    В Германии рассказали о ежедневных переговорах о мире на Украине

    Американские эксперты назвали Украину второсортным союзником НАТО

    Кандидат в президенты США призвал отказаться от вступления Украины в НАТО

    Стало известно о планах министра обороны Британии покинуть пост

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости