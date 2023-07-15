Киев высказался о покупке российских ядерных реакторов у Болгарии

Киев отказался подписывать документы с РФ в случае покупки российских реакторов у Болгарии

Украинская компания «Энергоатом» не планирует подписывать никакие документы с Москвой в связи с возможным приобретением у Болгарии двух ядерных реакторов российского производства. Об этом говорится в Telegram-канале компании.

Компания прокомментировала публикацию украинского издания «Укринформ». Эксперт Николай Штейнберг, главный инженер Чернобыльской АЭС в 1986-1987 годах, заявил газете, что при продаже оборудования ядерных установок нужно разрешение непосредственных производителей.

Киев отказался подписывать документы с РФ в случае покупки российских реакторов у Болгарии. «Украина не ведет никаких переговоров и не планирует подписывать никакие документы с Россией», — высказались в пресс-службе. В случае успешных переговоров с Софией, с установкой Киеву поможет американская компания Westinghouse. Украинская сторона не будет зависеть от РФ в техническом обслуживании техники.

6 июля депутаты Народного собрания (парламента) Болгарии большинством голосов приняли решение поручить министерству энергетики вести переговоры о продаже реакторов Киеву. Еврокомиссия (ЕК) не против того, чтобы Украина использовала выделенные Евросоюзом (ЕС) средства для покупки ядерных реакторов.