Сальдо сообщил, что российские войска контролируют бо‌льшую часть островов в дельте Днепра

Российские войска контролируют большую часть островов, расположенных в дельте Днепра. Об этом сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо в Telegram.

По его словам, основание Антоновского моста зачищено от Вооруженных сил Украины (ВСУ), а остатки бойцов противника заблокированы на дачах ниже по течению Днепра, откуда нет прохода по суше. «Все попытки переправиться на левый берег хоть немного заметными силами пресекаются — недавно потоплены три лодки вместе с личным составом у села Софиевка при посадке в них несостоявшегося десанта», — заявил он.

Сальдо констатировал, что планы Киева воспользоваться ситуацией по устранению катастрофы на Каховской гидроэлектростанции провалились, а обстановка на линии боестолкновений стала более выгодной для российских войск. При этом он добавил, что ВСУ будут продолжать боевые операции и расслабляться сейчас не время.

Ранее военный корреспондент Василий Ткач заявил, что из-за отсутствия преимуществ в личном составе и технике ВСУ, скорее всего, не смогут форсировать Днепр. По его мнению, украинские военные могут лишь закрепиться небольшой группой на каком-то участке в качестве пиар-акции своих вымышленных побед.

