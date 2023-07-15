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23:30, 15 июля 2023Мир

Маск заявил о самоунижении США

Маск: США отчаянно посылают Киеву кассетные снаряды, унижая самих себя и не меняя исход

Фото: Gabriel Jenko / Reuters

США унижают самих себя, посылая Киеву кассетные боеприпасы. Об этом в Twitter заявил миллиардер Илон Маск.

«У нас закончились нормальные боеприпасы для отправки Украине, так что теперь отчаянно посылаем им кассетные бомбы, унижая самих себя и не меняя исход», — написал он.

Маск также отметил как минимум четырехкратное превосходство России над Украиной в артиллерии и десятикратное — в боеприпасах.

Ранее предприниматель назвал лицемерием поставки кассетных снарядов на Украину из США, предупредив, что за этим решением последуют негативные последствия. Он подчеркнул, что США «всегда осуждали как зло» всех, кто применял кассетные боеприпасы в боевых действиях. «Судьба любит иронию, но ненавидит лицемерие», — написал он.

Соединенные Штаты объявили о решении передать Киеву кассетные боеприпасы 6 июля. Несмотря на риски для мирных жителей, администрация президента США Джо Байдена заверила, что такое оружие может помочь украинским быстрее вернуть потерянные территории.

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    Марина Совина
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