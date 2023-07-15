Маск назвал лицемерием поставки США кассетных снарядов Украине

Илон Маск предрек негативные последствия из-за поставок кассетных снарядов Украине из США

Миллиардер и предприниматель Илон Маск заявил в Twitter о лицемерности поставок кассетных снарядов на Украину из США.

По его словам, за этим решением последуют негативные последствия. Маск также подчеркнул, что США «всегда осуждали как зло» всех, кто применял кассетные боеприпасы в боевых действиях. «Судьба любит иронию, но ненавидит лицемерие», — написал он.

Ранее стало известно, что американские официальные лица и аналитики усомнились в пользе кассетных боеприпасов для Вооруженных сил Украины (ВСУ). По их мнению, украинские войска начнут действовать эффективнее, если Киев получит гораздо большее количество снарядов.

О том, что США передаст Украине кассетные боеприпасы, 7 июля сообщил советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан. В свою очередь, американский президент Джо Байден заявил, что это обеспечит успех наступлению ВСУ. «Я решил, что оно им нужно», — подчеркнул он.

