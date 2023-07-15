При обстреле ВСУ села Стульнево Запорожской области была разрушена сельская школа

Сельская школа была разрушена при обстреле Вооруженными силы Украины (ВСУ) села Стульнево Черниговского района Запорожской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на оперативные службы.

Как стало известно, удар был нанесен 14 июля в 21:00. Информация о пострадавших не поступала.

Ранее ВСУ обстреляли кассетными боеприпасами город Токмак в Запорожской области. Попадания были зафиксированы в районе птицефабрики и на выезде из населенного пункта. На это отреагировал Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, который призвал «расчехлять наши арсеналы этого негуманного оружия».