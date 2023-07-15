Ксения Собчак выразила благодарность силовикам за предотвращение покушения

Журналистка Ксения Собчак поблагодарила правоохранителей за предотвращение покушения

Журналистка Ксения Собчак поблагодарила правоохранителей за предотвращение попытки покушения на нее. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале «Кровавая барыня».

«Про всю эту подготовку покушения. Если это все правда, то спасибо всем причастным службам за их работу». — написала Собчак, добавив, что «любой террор - зло, без всяких "но"».

Журналистка отметила, что сочла бы за подлость, если бы смысл был просто в том, чтобы ее имя поставили «в одном предложении» с главным редактором телеканала RT Маргаритой Симоньян.

Как сообщили в ФСБ, подозреваемых в подготовке покушений на Симоньян и Собчак задержали 14 июля в Москве и Рязанской области. За каждое преступление им обещали по 1,5 миллиона рублей. У участников «Параграфа-88» изъяли автомат Калашникова с 90 патронами, ножи, кастеты, резиновые дубинки и наручники. Кроме того, у них обнаружили атрибутику с нацистской символикой и литературой, а также средства связи и компьютеры с информацией, подтверждающей преступные намерения.

