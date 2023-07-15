Поставки Storm Shadow Украине оказались под угрозой из-за забастовки на складе

Mirror: поставки Storm Shadow ВСУ могут осложниться из-за забастовки на складе в Шотландии

Поставки техники Вооруженным силам Украины (ВСУ) могут осложниться из-за забастовки работников на объекте британского Минобороны. Об этом пишет газета Mirror, ссылаясь на источник.

По данным издания, более 50 ведущих сотрудников объекта в Шотландии 14 июля вышли на забастовку из-за недостаточного уровня заработной платы. Этот склад отправляет ВСУ ракеты Storm Shadow и Brimstone, а также вооружение на атомные подводные лодки на шотландской базе.

«Забастовка, если продолжится в течение длительного периода, может в итоге сказаться на ракетах, которые отправляются на Украину или (на базу в Шотландии) Фаслейн», — цитирует информатора газета.

Акция протеста продолжится 17 июля. В свою очередь представитель Минобороны добавил, что на объекте приняли чрезвычайные меры для обеспечения его непрерывной работы.« Забастовки не повлияют на нашу способность предоставлять... потенциал Украине», — заключил он.

Ранее на саммите НАТО в Вильнюсе президент Франции Эммануэль Макрон заявил о планах Парижа поставить Киеву ракеты дальнего радиуса действия. Впоследствии агентство Reuters со ссылкой на военный источник европейской страны сообщило, что первые французские ракеты SCALP уже находятся на Украине.