Захарова предупредила о возможной ядерной катастрофе после атак на АЭС России

Захарова: атаки Украины против российских АЭС могут привести к ядерной катастрофе в Европе

Атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) против российских АЭС могут привести к возникновению масштабной ядерной катастрофы в Европе, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Ее комментарий опубликован на сайте дипведомства.

Дипломат напомнила, что 14 июля украинский беспилотный летательный аппарат упал в городе Курчатове Курской области, где располагается Курская АЭС. Критически важные объекты не были повреждены, пострадавших нет. Вместе с тем вероятной целью ВСУ была именно атомная электростанция, что свидетельствует об использовании Киевом «методов ядерного терроризма».

Захарова подчеркнула, что Киев не впервые угрожает безопасности Курской АЭС. Так, в августе 2022 года украинские диверсанты подорвали опоры линий электропередачи, что создало риски безопасной работе станции.

«Решительно осуждаем злонамеренные планы Украины активно использовать террористические методы против российских атомных электростанций, что может привести к возникновению масштабной ядерной катастрофы в Европе», — сказано в заявлении.

Москва призывает международное сообщество, МАГАТЭ и ООН осудить безответственное поведение Киева.