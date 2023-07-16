Глава МИД ФРГ оценила возможность мирных переговоров с Россией

Глава МИД ФРГ Бербок: Германия готова к переговорам с Россией, но не видит предпосылок

Глава МИД ФРГ Анналена Бербок оценила возможность мирных переговоров с Россией. В интервью Welt, доступном на YouTube, она заявила, что Германия готова к переговорам с Россией, но не видит предпосылок к этому.

«Мне бы хотелось, чтобы мы могли вести переговоры, но на данный момент мы говорим не о желаемом, а о необходимости смотреть правде в глаза», — высказалась министр иностранных дел ФРГ. При этом Бербок отметила, что переговоры о прекращении конфликта на Украине «идут каждый день».

Ранее Бербок рассказала об ежедневных диалогах по вопросу мирных переговоров по Украине и подчеркнула, что она ведет их лично. Министр добавила, что поставки немецкого оружия на Украину не противоречат поиску мирного решения.

До этого зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа предположил, что мирные переговоры по Украине будут проведены в самое ближайшее время. Он отметил, что для переговоров необходимы «установки Запада, в первую очередь США».