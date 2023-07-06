В России оценили слова Лукашенко о сроках начала мирных переговоров по Украине
Текущая ситуация на линия боевого соприкосновения, а также положение дел в западных странах ведет к тому, что мирные переговоры по Украине будут проведены в самое ближайшее время, считает зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Таким образом он прокомментировал «Ленте.ру» слова белорусского президента Александра Лукашенко о возможности проведения мирных переговоров уже этой осенью.
«Я согласен с Александром Григорьевичем [Лукашенко], ситуация идет к этому (мирным переговорам -- прим. "Ленты.ру»"). Понятно, что мы всегда были готовы к мирным переговорам: специальная военная операция и не началась бы, если бы переговоры состоялись в 2021 году или ранее», — заявил депутат.
При этом, по мнению парламентария, рассчитывать на переговоры с Украиной бессмысленно. Чепа объяснил, что для переговоров необходимы «установки Запада, в первую очередь США».
США в конце концов примут решение о необходимости проведения переговоров, но сейчас они пытаются получить более благоприятные условия для начала проведения этих переговоров. Поэтому они постоянно подталкивают Украину к контрнаступления, а Украина требует денег, оружия и вступления в НАТО, что значительно усложнит проведение переговоров
Ранее Лукашенко заявил, что осенью могут начаться мирные переговоры по решению военного конфликта на Украине. Предположение белорусского лидера связано с тем, что от военного конфликта, по его словам, больше всего материальных издержек несут европейцы.
«Возможно. Может, не в сентябре, чуть позже. Не хочу выдавать какую-то информацию, но об этом уже говорят европейцы — Франция, Германия», — отметил президент Белоруссии, говоря о возможных сроках мирных переговоров по Украине.
До этого Лукашенко говорил, что сможет стать посредником на переговорах, если этого захотят Москва и Киев. По его словам, Россия, Украина и Белоруссия «находятся в одной лодке».