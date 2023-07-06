В России оценили слова Лукашенко о сроках начала мирных переговоров по Украине

Депутат Чепа назвал возможными мирные переговоры по Украине осенью

Текущая ситуация на линия боевого соприкосновения, а также положение дел в западных странах ведет к тому, что мирные переговоры по Украине будут проведены в самое ближайшее время, считает зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Таким образом он прокомментировал «Ленте.ру» слова белорусского президента Александра Лукашенко о возможности проведения мирных переговоров уже этой осенью.

«Я согласен с Александром Григорьевичем [Лукашенко], ситуация идет к этому (мирным переговорам -- прим. "Ленты.ру»"). Понятно, что мы всегда были готовы к мирным переговорам: специальная военная операция и не началась бы, если бы переговоры состоялись в 2021 году или ранее», — заявил депутат.

При этом, по мнению парламентария, рассчитывать на переговоры с Украиной бессмысленно. Чепа объяснил, что для переговоров необходимы «установки Запада, в первую очередь США».

США в конце концов примут решение о необходимости проведения переговоров, но сейчас они пытаются получить более благоприятные условия для начала проведения этих переговоров. Поэтому они постоянно подталкивают Украину к контрнаступления, а Украина требует денег, оружия и вступления в НАТО, что значительно усложнит проведение переговоров Алексей Чепа зампред комитета Госдумы по международным делам

Ранее Лукашенко заявил, что осенью могут начаться мирные переговоры по решению военного конфликта на Украине. Предположение белорусского лидера связано с тем, что от военного конфликта, по его словам, больше всего материальных издержек несут европейцы.

«Возможно. Может, не в сентябре, чуть позже. Не хочу выдавать какую-то информацию, но об этом уже говорят европейцы — Франция, Германия», — отметил президент Белоруссии, говоря о возможных сроках мирных переговоров по Украине.

До этого Лукашенко говорил, что сможет стать посредником на переговорах, если этого захотят Москва и Киев. По его словам, Россия, Украина и Белоруссия «находятся в одной лодке».