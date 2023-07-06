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13:29, 6 июля 2023Бывший СССР

Лукашенко предрек начало мирных переговоров по Украине осенью

Лукашенко предположил, что мирные переговоры по Украине могут начаться осенью
СюжетЛукашенко заявил:

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предрек, что осенью могут начаться мирные переговоры по решению военного конфликта на Украине. Слова политика передает ТАСС.

«Возможно. Может, не в сентябре, чуть позже. Не хочу выдавать какую-то информацию, но об этом уже говорят европейцы. Франция, Германия», — заявил белорусский лидер.

Предположение Лукашенко связано с с тем, что от военного конфликта, по его словам, больше всего материальных издержек несут европейцы. «А выгодополучателем является фактически одна страна», — сказал он.

Ранее глава государства заявил, что он сможет стать посредником на переговорах, если этого захотят Москва и Киев. По его словам, Россия, Украина и Белоруссия «находятся в одной лодке, на одном корабле».

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    Алевтина Запольская
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