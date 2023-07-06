Лукашенко предрек начало мирных переговоров по Украине осенью

Лукашенко предположил, что мирные переговоры по Украине могут начаться осенью

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предрек, что осенью могут начаться мирные переговоры по решению военного конфликта на Украине. Слова политика передает ТАСС.

«Возможно. Может, не в сентябре, чуть позже. Не хочу выдавать какую-то информацию, но об этом уже говорят европейцы. Франция, Германия», — заявил белорусский лидер.

Предположение Лукашенко связано с с тем, что от военного конфликта, по его словам, больше всего материальных издержек несут европейцы. «А выгодополучателем является фактически одна страна», — сказал он.

Ранее глава государства заявил, что он сможет стать посредником на переговорах, если этого захотят Москва и Киев. По его словам, Россия, Украина и Белоруссия «находятся в одной лодке, на одном корабле».