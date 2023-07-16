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22:55, 16 июля 2023Экономика

Carlsberg Group пока не получила данных о передаче акций «Балтики»

Carlsberg Group заявила, что пока не получила от России данных о передаче акций «Балтики»

Датская корпорация Carlsberg Group заявила, что пока не получила от России данные о передаче акций «Балтики» во временное управление. Об этом сообщается на сайте компании.

В воскресенье, 16 июля, президент России Владимир Путин подписал указ о переходе долей иностранных владельцев в компании Danone и пивоваренной компании «Балтика» во временное управление России. Согласно документу, доли в ООО «Пивоваренная компания "Балтика"» и акции АО «Данон Россия» передаются Росимуществу.

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    Марина Совина
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