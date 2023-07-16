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10:16, 16 июля 2023Путешествия

На Крите случайно ранили туристку

Портал Cretalive.gr сообщил о ранении на Крите обедавшей в таверне туристки из Швейцарии

Фото: Jose Hernandez Camera 51 / Shutterstock / Fotodom

На Крите легко ранили туристку из Швейцарии, обедавшую в таверне в селе Апокоронас. Об этом сообщает издание Cretalive.gr.

«Пуля попала в плечо, ранение, к счастью, оказалось легким», — говорится в сообщении. По данным правоохранительных органов, пуля была выпущена случайно во время светского мероприятия, на которых до сих пор действует обычай стрелять в воздух в честь счастливого события.

Ранее россиянин получил ранения в результате нападения в Таиланде. На его машине были обнаружены четыре пулевых отверстия. По данным камер видеонаблюдения, стрелял мотоциклист, который остановился недалеко от машины пострадавшего. Он подошел к автомобилю, произвел выстрелы, после чего скрылся.

В мае сообщалось, что у берегов тайского острова Пхукет скоростной катер столкнулся с сигнальной вышкой. Пострадали по меньшей мере 35 человек, в том числе 21 россиянин. Туристы получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы.

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    Олег Давыдов
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