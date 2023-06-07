Россиянина ранили в результате нападения в Таиланде

The Phuket News: россиянин получил огнестрельные ранения в результате нападения в Таиланде

Гражданин России получил огнестрельные ранения в результате нападения в Таиланде. Об этом сообщает The Phuket News.

Инцидент произошел на Пхукете. По данным сотрудников правоохранительных органов, россиянин был ранен примерно в 11:45 по местному времени (07:45 мск) в своем автомобиле. К моменту прибытия полиции 44-летний мужчина был еще в сознании. Пострадавшего погрузили на носилки и отправили в больницу.

На машине россиянина были обнаружены четыре пулевых отверстия. По данным камер видеонаблюдения, нападение совершил мотоциклист, который остановился недалеко от машины пострадавшего. Он подошел к автомобилю, сделал четыре выстрела, после чего скрылся.

В мае сообщалось, что у берегов тайского острова Пхукет скоростной катер столкнулся с сигнальной вышкой. Пострадали по меньшей мере 35 человек, в том числе 21 россиянин. Туристы получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы.