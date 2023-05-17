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22:12, 17 мая 2023Путешествия

В Таиланде россияне пострадали при столкновении катера с вышкой

В Таиланде 21 российский турист пострадал при столкновении катера с вышкой

Фото: Jorge Silva / Reuters

У берегов тайского острова Пхукет скоростной катер столкнулся с сигнальной вышкой. Пострадали по меньшей мере 35 человек, в том числе 21 россиянин. Об этом сообщили в Telegram-канале российского генконсульства.

Отмечается, что туристы получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы. Кроме россиян на катере были также граждане Казахстана, Китая, Украины и Таиланда, сообщили в ведомстве.

Административный центр Пхукета в Facebook (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) сообщил, что судно доставляло туристов на остров Пхи-Пхи и обратно. В результате инцидента туристы на корабле, а также члены экипажа и капитан пострадали, шестеро российских путешественников тяжело ранены.

В январе российского туриста нашли мертвым в съемной комнате на тайском курорте Пхукет. Правоохранители не нашли в арендованной комнате следов борьбы или кражи имущества.

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Юлия Мискевич
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