В Таиланде россияне пострадали при столкновении катера с вышкой

В Таиланде 21 российский турист пострадал при столкновении катера с вышкой

У берегов тайского острова Пхукет скоростной катер столкнулся с сигнальной вышкой. Пострадали по меньшей мере 35 человек, в том числе 21 россиянин. Об этом сообщили в Telegram-канале российского генконсульства.

Отмечается, что туристы получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы. Кроме россиян на катере были также граждане Казахстана, Китая, Украины и Таиланда, сообщили в ведомстве.

Административный центр Пхукета в Facebook (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) сообщил, что судно доставляло туристов на остров Пхи-Пхи и обратно. В результате инцидента туристы на корабле, а также члены экипажа и капитан пострадали, шестеро российских путешественников тяжело ранены.

В январе российского туриста нашли мертвым в съемной комнате на тайском курорте Пхукет. Правоохранители не нашли в арендованной комнате следов борьбы или кражи имущества.