Экс-генсек НАТО заявил об истощении запасов оружия Британии из-за Украины

Экс-генсек НАТО Джордж Робертсон заявил об истощении запасов оружия Британии из-за Украины

Экс-генсек НАТО Джордж Робертсон заявил об истощении запасов оружия Британии из-за помощи Украины в конфликте с Россией. Его слова передает The Times.

«Запасы боеприпасов в Великобритании из-за военной помощи Украине истощились до критического уровня», — сообщил бывший генеральный секретарь НАТО. Робертсон обратил внимание на то, что Британии стоит увеличить производство оружия, чтобы не нанести ущерб своей обороне, так как Москва активно восстанавливает свое вооружение.

По мнению экс-генсека НАТО, инвестиций в размере пяти миллиардов фунтов стерлингов может не хватить для полного обеспечения стратегических потребностей Великобритании.

Ранее в Британии сообщили об увеличении расходов на оборону в ближайшие два года. Премьер-министр страны Риши Сунак уточнил, что на это планируется выделить пять миллиардов фунтов стерлингов (около шести миллиардов долларов США).

До этого в правительстве Великобритании выступили с призывом к премьер-министру страны Риши Сунаку увеличить военные расходы для пополнения складов с боеприпасами. Отмечалось, что если не предпринять данный шаг, то Британия может потерять возможность поддерживать Киев, а также обеспечивать собственную безопасность.

