Сенатор Климов: Запад отправляет Украине военную технику для борьбы с Россией руками Киева

Запад отправляет Украине военную технику и денежные средства не ради помощи, а для того, чтобы ослабить Россию руками украинцев. Об этом заявил зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор Андрей Климов, пишет URA.RU.

«Когда мне говорят, что Запад отправляет на помощь Украине какие-то танки, ракеты… Да не на помощь Украине они их отправляют, а против нас», — подчеркнул он.

По словам Климова, Запад против Москвы «направляет украинцев и оружие». При этом финансирование Киева осуществляется с целью ослабить Россию, отметил сенатор.

Он также подчеркнул, что изменение парадигмы в данном вопросе позволит грамотно понимать ситуацию в украинском вопросе.

«Пока эта картина мира у нас в головах не укрепится, нам будет довольно сложно понимать, что происходит и принимать правильное решение», — объяснил Андрей Климов.

В начале июля стало известно, что власти США включат кассетные боеприпасы в новый пакет военной помощи Украине. Как объяснил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, это решение связано с необходимостью компенсировать расход артиллерийских снарядов Вооруженными силами Украины.

При этом МИД Китая призвал «не подливать масла в огонь» поставками кассетных боеприпасов на Украину. По словам представителя ведомства, подобный шаг может иметь серьезные гуманитарные последствия.