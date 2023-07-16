Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
05:40, 16 июля 2023Мир

Запад уличили в попытке ослабить Россию руками украинцев

Сенатор Климов: Запад отправляет Украине военную технику для борьбы с Россией руками Киева

Фото: Yevhen Lubimov / Keystone Press Agency / Global Look Press

Запад отправляет Украине военную технику и денежные средства не ради помощи, а для того, чтобы ослабить Россию руками украинцев. Об этом заявил зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор Андрей Климов, пишет URA.RU.

«Когда мне говорят, что Запад отправляет на помощь Украине какие-то танки, ракеты… Да не на помощь Украине они их отправляют, а против нас», — подчеркнул он.

По словам Климова, Запад против Москвы «направляет украинцев и оружие». При этом финансирование Киева осуществляется с целью ослабить Россию, отметил сенатор.

Он также подчеркнул, что изменение парадигмы в данном вопросе позволит грамотно понимать ситуацию в украинском вопросе.

«Пока эта картина мира у нас в головах не укрепится, нам будет довольно сложно понимать, что происходит и принимать правильное решение», — объяснил Андрей Климов.

В начале июля стало известно, что власти США включат кассетные боеприпасы в новый пакет военной помощи Украине. Как объяснил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, это решение связано с необходимостью компенсировать расход артиллерийских снарядов Вооруженными силами Украины.

При этом МИД Китая призвал «не подливать масла в огонь» поставками кассетных боеприпасов на Украину. По словам представителя ведомства, подобный шаг может иметь серьезные гуманитарные последствия.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости

    Губернатор сообщил об отражении атаки дронов на Севастополь силами ПВО и флота

    Стало известно об ударе артиллерии по живой силе ВСУ на запорожском направлении

    Запад уличили в попытке ослабить Россию руками украинцев

    Байден опередил остальных кандидатов в президенты США по сбору средств

    Российская авиация совершила более 40 вылетов для ударов по объектам ВСУ

    Турист обнаружил в горах Колорадо три мумии

    Российские военные отбили четыре атаки ВСУ у Серебрянского лесничества

    В Госдуме заявили о непричастности ОМОНа к рейду в подмосковной мечети

    Обнаружен ультрахолодный испускающий радиосигналы карлик

    В Польше назвали саммит НАТО уроком для Зеленского

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости