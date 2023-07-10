МИД Китая высказался о поставках кассетных боеприпасов Украине

МИД КНР призвал не подливать масло в огонь поставками кассетных бомб Украине

Нельзя подливать масло в огонь и способствовать дальнейшей эскалации конфликта на Украине поставками Киеву кассетных бомб. К этому призывает официальный представитель МИД Китая Мао Нин, передает РИА Новости.

«Соответствующие стороны не должны подливать масло в огонь, обострять противоречия, приводящие к усугублению украинского кризиса», — сказала она. Мао Нин добавила, что безответственные поставки кассетных боеприпасов могут привести к гуманитарным проблемам.

О принятом властями США решении передать Киеву кассетные боеприпасы стало известно 6 июля. Как объяснил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, это решение связано с необходимостью компенсировать расход артиллерийских снарядов Вооруженными силами Украины.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова между тем заявила, что поставки США кассетных боеприпасов Украине не повлияют на ход специальной военной операции. Она также отметила, что в Вашингтоне и Киеве не задумываются о тяжких последствиях такого решения.