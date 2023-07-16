Пожар на крыше пятиэтажного дома в Омске потушили

В Омске потушили пожар на крыше пятиэтажного жилого дома

Пожар, охвативший крышу пятиэтажного жилого дома в Омске , потушен. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России, передает ТАСС.

До этого возгорание удалось локализовать на площади в 1125 квадратных метров. К борьбе с пожаром привлекались 65 огнеборцев с применением 11 единиц спасательной техники.

Из дома по адресу Бульвар Победы, 3 эвакуировали 60 человек, еще трое были спасены, пострадавших нет. Жильцов разместили в здании школы. Ситуацию держал на контроле мэр Омска Сергей Шелест.

27 июня в Омске на площади почти две тысячи квадратных метров загорелся жилой дом. Пожар начался на балконе пятого этажа дома, а затем перекинулся на кровлю.