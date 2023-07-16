Российские военные уничтожили украинскую пехоту на передовых позициях в зоне СВО

Экипаж «Мста-С» уничтожил группу пехоты ВСУ на передовых позициях в ЛНР

Экипаж самоходной установки 2С19 «Мста-С» Западной группировки войск в зоне специальной военной операции (СВО) уничтожил группу пехоты противника на передовых позициях в Луганской народной республике (ЛНР). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на российского военнослужащего.

Собеседник агентства рассказал, что российские наблюдательные посты, находящиеся на переднем крае, используя технические средства разведки и беспилотники обнаружили наблюдательный пункт и строящиеся инженерные позиции противника общей численностью до десяти человек на расстоянии около трех километров.

После получения координат дежурный экипаж произвел огневое поражение: одним пристрелочным, а далее с корректировкой двумя снарядами цель была уничтожена. Военный уточнил, что общий расход по цели составил три осколочно-фугасных снаряда калибра 152 миллиметра.

Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что российские войска взяли под контроль наиболее важный в тактическом плане участок у Антоновского моста.

Ранее военкор Евгений Лисицын рассказал, как трое разозлившихся российских военнослужащих взяли штурмом опорный пункт ВСУ на кременском направлении в ЛНР.