Сальдо заявил о взятии под контроль ВС РФ главного участка у Антоновского моста

Сальдо: ВС России взяли самый важный в тактическом плане участок у Антоновского моста

Российские войска взяли под контроль наиболее важный в тактическом плане участок у Антоновского моста в Херсонской области. Об этом сообщил врио губернатора региона Владимир Сальдо, передает ТАСС.

По его словам, остатки украинских военнослужащих были заблокированы на дачах ниже по течению Днепра и оказались зажаты между рекой и болотами. Российские войска зачистили от противника территорию, где мост соединяется с сушей. «Это самый важный в тактическом отношении участок, только оттуда можно развить наступление вглубь побережья. Он находится под полным контролем наших войск», — заявил Сальдо.