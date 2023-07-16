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04:12, 16 июля 2023Бывший СССР

Сальдо заявил о взятии под контроль ВС РФ главного участка у Антоновского моста

Сальдо: ВС России взяли самый важный в тактическом плане участок у Антоновского моста

Фото: Baz Ratner / Reuters

Российские войска взяли под контроль наиболее важный в тактическом плане участок у Антоновского моста в Херсонской области. Об этом сообщил врио губернатора региона Владимир Сальдо, передает ТАСС.

По его словам, остатки украинских военнослужащих были заблокированы на дачах ниже по течению Днепра и оказались зажаты между рекой и болотами. Российские войска зачистили от противника территорию, где мост соединяется с сушей. «Это самый важный в тактическом отношении участок, только оттуда можно развить наступление вглубь побережья. Он находится под полным контролем наших войск», — заявил Сальдо.

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    Марина Совина
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