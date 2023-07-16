Олимпийский чемпион добрался из Санкт-Петербурга в Москву на байдарке

Чемпион Игр-2012 Постригай добрался из Санкт-Петербурга в Москву на байдарке за две недели

Чемпион Олимпийских игр 2012 года по гребле Юрий Постригай добрался из Санкт-Петербурга в Москву на байдарке. Об этом сообщает ТАСС.

«Думал, что будет попроще. В начале пути мы попали в такую погоду, когда каждый день шел дождь. Кроме того, я весь маршрут греб против течения в десять километров в час, у меня нога отнималась, все тело ныло», — рассказал Постригай, добавив, что в начале маршрута жалел, что начал путешествие.

34-летнему спортсмену понадобилось две недели, чтобы преодолеть этот путь. Он стартовал 2 июля из Парка 300-летия Санкт-Петербурга и прибыл в Москву 16 июля в Парк Серебряный бор. Таким образом, Постригай установил рекорд России в категории «Наименьшее время преодоления расстояния на байдарке по маршруту Санкт-Петербург — Москва». На протяжении всего маршрута его сопровождал катер.

Постригай — олимпийский чемпион 2012 года на дистанции байдарки-двойки 200 метров. Эту медаль он выиграл совместно с Александром Дьяченко. В активе Постригая есть также два золота, два серебра и бронза чемпионата мира.