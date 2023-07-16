Российский военный обезвредил бомбу у детского сада

Минобороны: младший сержант Анисимов обезвредил взрывное устройство у детского сада

Младший сержант Вооруженных сил России Олег Анисимов обезвредил взрывное устройство у детского сада. Об этом «Известиям» сообщили в Минобороны.

Инцидент произошел, когда подразделение под командованием Анисимова патрулировало один из населенных пунктов, перешедших под контроль российских войск. На маршруте возле территории детского сада было обнаружено взрывное устройство массой около полутора килограммов в тротиловом эквиваленте.

Младший сержант приказал оцепить район, а сам успешно обезвредил бомбу. Позднее взрывное устройство было уничтожено. В Минобороны отметили, что благодаря действиям Анисимова и его подчиненных удалось сорвать готовящуюся противником атаку и предотвратить гибель людей.

14 июня в селе Курковичи Брянской области артиллерия Вооруженных сил Украины (ВСУ) обстреляла здание детского сада. В населенном пункте был введен режим чрезвычайной ситуации.

8 мая губернатор Курской области Роман Старовойт рассказал, что в поселке Теткино специалисты группы разминирования после обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) вынесли неразорвавшийся снаряд из детского сада. Он указал, что учреждение продолжают обстреливать, несмотря на то, что оно ради безопасности детей не работает с весны прошлого года.