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12:33, 15 июня 2023Россия

Режим ЧС ввели в брянском селе из-за обстрелов ВСУ

Shot: режим ЧС ввели в селе Курковичи Брянской области из-за обстрелов со стороны Украины
СюжетЗемлетрясение в Армении:

Кадр: СК РФ / РИА Новости

Режим чрезвычайной ситуации (ЧС) ввели в селе Курковичи Стародубского района Брянской области из-за обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщается в Telegram-канале Shot.

По данным издания, вечером 14 июня снаряды угодили в местный детский сад. В результате атаки оказалось повреждено здание дошкольного учреждения, а также осколки поразили частный дом. Пострадавших нет.

В связи с этим администрация Стародубского района объявила в Курковичах режим ЧС. Кроме того, районные полицейские были приведены в повышенную степень готовности.

Ранее сообщалось, что при обстреле ВСУ приграничной Брянской области пострадали две москвички.

Женщины приехали в деревню Грудская Севского района, чтобы навестить мать. В момент атаки они помогали ей в огороде и не успели убежать в подвал. Осколки от снарядов повредили поясничную область у одной женщины и посекли спину, а также раздробили коленный сустав другой.

До этого украинские дроны сбросили три боеприпаса на приграничные села в Брянской области. Они атаковали населенные пункты в Климовском районе.

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    Анна Щербакова
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