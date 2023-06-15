Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:06, 15 июня 2023Россия

Стало известно о двух пострадавших россиянках при обстреле ВСУ Брянской области

Mash сообщил о двух пострадавших россиянках при обстреле ВСУ приграничной Брянской области
СюжетЗемлетрясение в Армении:

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

При обстреле Вооруженными силами Украины (ВСУ) приграничной Брянской области пострадали две россиянки. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным авторов поста, пострадавшие — две жительницы Москвы, которые приехали в деревню Грудская Севского района, чтобы навестить мать. В момент атаки они помогали ей в огороде и не успели убежать в подвал.

Осколки от снарядов повредили поясничную область у одной женщины и посекли спину, а также раздробили коленный сустав другой. На данный момент обе пострадавшие находятся в больнице.

Материалы по теме:
Минобороны заявило о разгроме диверсантов в Белгородской области. Как отражали атаку?
Минобороны заявило о разгроме диверсантов в Белгородской области. Как отражали атаку?
23 мая 2023
Десятки украинских диверсантов убиты под Белгородом. Что известно об атаке на российские села?
Десятки украинских диверсантов убиты под Белгородом. Что известно об атаке на российские села?
22 мая 2023
Колонна ВСУ до нападения на Белгородскую область попала на видео. Диверсанты вторглись на американской бронетехнике
Колонна ВСУ до нападения на Белгородскую область попала на видео. Диверсанты вторглись на американской бронетехнике
23 мая 2023

Ранее беспилотные летательные аппараты ВСУ сбросили три боеприпаса на приграничные села в Брянской области. Дроны атаковали населенные пункты в Климовском районе. Два неустановленных боеприпаса были сброшены на поселок Луговой, еще один упал в поселке Забрама. Все боеприпасы взорвались при падении.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.

Что думаешь? Оцени!
    Никита Абрамов
    Обсудить
    Последние новости
    В ЦБ поддержали идею приватизации в России
    Силуанов призвал урезать субсидии российским промышленникам
    Лукашенко заявил о превращении ООН в дипломатическое казино
    Фетисов оценил политический потенциал Овечкина
    Цены на газ в Европе резко выросли
    Названо условие вступления Белоруссии в украинский конфликт
    В Ельцин-центре отреагировали на проверку Минюста на деятельность иноагента
    Москва запустит проект по развитию роботической хирургии в онкологии
    Возможность контрнаступления ВСУ на территорию ЛНР оценили
    В Белоруссии приняли во втором чтении законопроект о народном ополчении
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.