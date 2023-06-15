Стало известно о двух пострадавших россиянках при обстреле ВСУ Брянской области

Mash сообщил о двух пострадавших россиянках при обстреле ВСУ приграничной Брянской области

При обстреле Вооруженными силами Украины (ВСУ) приграничной Брянской области пострадали две россиянки. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным авторов поста, пострадавшие — две жительницы Москвы, которые приехали в деревню Грудская Севского района, чтобы навестить мать. В момент атаки они помогали ей в огороде и не успели убежать в подвал.

Осколки от снарядов повредили поясничную область у одной женщины и посекли спину, а также раздробили коленный сустав другой. На данный момент обе пострадавшие находятся в больнице.

Ранее беспилотные летательные аппараты ВСУ сбросили три боеприпаса на приграничные села в Брянской области. Дроны атаковали населенные пункты в Климовском районе. Два неустановленных боеприпаса были сброшены на поселок Луговой, еще один упал в поселке Забрама. Все боеприпасы взорвались при падении.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.