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21:27, 16 июля 2023Россия

В российском городе загорелся склад

В Краснодаре загорелось складское здание на площади 600 кв. м.

В Краснодаре загорелся склад на улице Пригородной, пожар локализован на площади 600 квадратных метров. Об этом сообщает телеканал «Краснодар».

Сообщение о возгорании поступило в 18:01. Пожар был локализован бригадой МЧС в 18:41. В ликвидации огня задействованы 48 человек и 15 единиц техники, отметили в ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Ранее в Калининском районе Санкт-Петербурга загорелось складское здание. Площадь возгорания составила 3,5 тысячи квадратных метров.

9 июля склад загорелся в районе площади Генкиной в Иваново. Там хранились удобрения, а также сухие строительные смеси — мел и цемент. Пожар распространился на площади в 400 квадратных метров.

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    Юлия Мискевич
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