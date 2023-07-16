В Польше заявили о сотнях прибывших в Белоруссию бойцов ЧВК «Вагнер»

Спецслужбы Польши сообщили о прибытии в Белоруссию нескольких сотен бойцов ЧВК «Вагнер»

Пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Польши Станислав Жарин заявил, что на территорию Белоруссии прибыли несколько сотен бойцов частной военной компании (ЧВК) «Вагнер». Об этом сообщает издание wGospodarce.

«Первые бойцы уже прибыли, их сейчас может быть несколько сотен», — сказал Жарин. По его словам, прибывшие «вагнеровцы» разместились в полевых лагерях и приступили к обучению белорусских военнослужащих.

Жарин также отметил, что польские службы наблюдают за ситуацией, чтобы узнать, сколько бойцов ЧВК в итоге окажется в Белоруссии.

Ранее на полигоне под Осиповичами в Белоруссии начались тренировки военнообязанных из подразделений территориальной обороны бойцами частной военной компании (ЧВК) «Вагнер».

После мятежа ЧВК «Вагнер» 24 июня по достигнутым договоренностям часть бойцов отправилась в Белоруссию. Заместитель министра внутренних дел страны Николай Карпенков уже сообщал, что внутренние войска будут учиться у бойцов ЧВК.