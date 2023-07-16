Татьяну Васильеву перевели в неврологическое отделение

Актрису Татьяну Васильеву перевели из реанимации в неврологическое отделение

Народная артистка России Татьяна Васильева находится в отделении неврологии. Об этом сообщает издание Baza в своем Telegram-канале.

По данным издания, Васильеву перевели из реанимации в неврологическое отделение. Самочувствие актрисы улучшилось — она находится в состоянии средней тяжести.

14 июля 76-летнюю народную артистку госпитализировали с гипертонией. Актрисе стало плохо, когда она находилась дома: у нее закружилась голова и появилась неустойчивость при ходьбе. Приехавшие медики забрали Васильеву в стационар.

Актрисе диагностировали синдром вертебробазилярной артериальной системы, при котором кровоснабжение артерий, в том числе ведущих к головному мозгу, снижается. Из-за этого нарушаются питание и функции головного мозга, что приводит к потере сознания.

Как сообщает Telegram-канал Mash, артистке сделали КТ головного мозга и обнаружили атеросклероз. По данным Telegram-канала Shot, у Васильевой обнаружили поражение легких, а также выявили диффузный пневмосклероз — патологию, при которой снижается вентиляция легких.