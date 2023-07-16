Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
13:11, 16 июля 2023Культура

Татьяну Васильеву перевели в неврологическое отделение

Актрису Татьяну Васильеву перевели из реанимации в неврологическое отделение

Фото: Gorodenkoff / Shutterstock / Fotodom

Народная артистка России Татьяна Васильева находится в отделении неврологии. Об этом сообщает издание Baza в своем Telegram-канале.

По данным издания, Васильеву перевели из реанимации в неврологическое отделение. Самочувствие актрисы улучшилось — она находится в состоянии средней тяжести.

14 июля 76-летнюю народную артистку госпитализировали с гипертонией. Актрисе стало плохо, когда она находилась дома: у нее закружилась голова и появилась неустойчивость при ходьбе. Приехавшие медики забрали Васильеву в стационар.

Актрисе диагностировали синдром вертебробазилярной артериальной системы, при котором кровоснабжение артерий, в том числе ведущих к головному мозгу, снижается. Из-за этого нарушаются питание и функции головного мозга, что приводит к потере сознания.

Как сообщает Telegram-канал Mash, артистке сделали КТ головного мозга и обнаружили атеросклероз. По данным Telegram-канала Shot, у Васильевой обнаружили поражение легких, а также выявили диффузный пневмосклероз — патологию, при которой снижается вентиляция легких.

Что думаешь? Оцени!
    Варвара Родикова
    Обсудить
    Последние новости

    Путин заявил об отсутствии у ВСУ успехов при контрнаступлении

    Белье бренда Ким Кардашьян спасло девушку от четырех выстрелов

    ВСУ атаковали автомобильный пункт пропуска в приграничном российском регионе

    Полиция Ирана усилит контроль за соблюдением норм ношения хиджаба

    В Минобороны рассказали об уничтожении складов боеприпасов ВСУ

    Российские средства ПВО уничтожили 13 украинских беспилотников

    Лучший бомбардир «Зенита» ответил на вопрос о возможном переходе в «Спартак»

    Российские военные поразили пункт управления штурмовой бригады ВСУ в ДНР

    Татьяну Васильеву перевели в неврологическое отделение

    В Минобороны рассказали о 15 отбитых атаках ВСУ на донецком направлении

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости