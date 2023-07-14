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10:03, 14 июля 2023Культура

Народную артистку России Татьяну Васильеву госпитализировали

Народную артистку России Татьяну Васильеву госпитализировали с гипертонией

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

76-летнюю народную артистку России Татьяну Васильеву госпитализировали в состоянии средней тяжести с гипертонией. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным издания, актрисе стало плохо, когда она находилась дома: у нее закружилась голова, а также появилась неустойчивость при ходьбе. Приехавшие медики забрали артистку в стационар. Причиной недомоганий Васильева назвала стресс.

Как отмечает Telegram-канал SHOT, актрисе диагностировали синдром вертебробазилярной артериальной системы, при котором кровоснабжение артерий, в том числе ведущих к головному мозгу, снижается. Из-за этого питание и функции головного мозга нарушаются, что приводит к потере сознания.

Сообщается, что в начале июня из-за этого артистка упала на улице, повредив руку, вследствие чего несколько недель ходила в гипсе.

Сама Васильева в беседе с «Газетой.ру» отметила, что уже вернулась домой и чувствует себя нормально.

Ранее народного артиста России Ивана Краско экстренно госпитализировали в Санкт-Петербурге.

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    Анастасия Астахова
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