Народную артистку России Татьяну Васильеву госпитализировали с гипертонией

76-летнюю народную артистку России Татьяну Васильеву госпитализировали в состоянии средней тяжести с гипертонией. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным издания, актрисе стало плохо, когда она находилась дома: у нее закружилась голова, а также появилась неустойчивость при ходьбе. Приехавшие медики забрали артистку в стационар. Причиной недомоганий Васильева назвала стресс.

Как отмечает Telegram-канал SHOT, актрисе диагностировали синдром вертебробазилярной артериальной системы, при котором кровоснабжение артерий, в том числе ведущих к головному мозгу, снижается. Из-за этого питание и функции головного мозга нарушаются, что приводит к потере сознания.

Сообщается, что в начале июня из-за этого артистка упала на улице, повредив руку, вследствие чего несколько недель ходила в гипсе.

Сама Васильева в беседе с «Газетой.ру» отметила, что уже вернулась домой и чувствует себя нормально.

Ранее народного артиста России Ивана Краско экстренно госпитализировали в Санкт-Петербурге.