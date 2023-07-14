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14:11, 14 июля 2023Культура

Татьяну Васильеву перевели в палату интенсивной терапии

Народную артистку России Татьяну Васильеву перевели в палату интенсивной терапии

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Народную артистку России Татьяну Васильеву перевели в палату интенсивной терапии. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным издания, актриса пробудет там сутки. Все это время врачи будут вести за ней наблюдение. В результате КТ головного мозга у звезды обнаружили атеросклероз.

Ранее стало известно, что 76-летнюю народную артистку госпитализировали в состоянии средней тяжести с гипертонией. По данным издания, актрисе стало плохо, когда она находилась дома: у нее закружилась голова, а также появилась неустойчивость при ходьбе. Приехавшие медики забрали артистку в стационар. Причиной недомоганий Васильева назвала стресс.

Актрисе диагностировали синдром вертебробазилярной артериальной системы, при котором кровоснабжение артерий, в том числе ведущих к головному мозгу, снижается. Из-за этого питание и функции головного мозга нарушаются, что приводит к потере сознания.

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    Анастасия Астахова
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