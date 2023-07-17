Американский баскетболист покинул российский клуб через неделю после перехода

Американский баскетболист Такер покинул клуб «Нижний Новгород» через неделю после перехода

Американский баскетболист Джордан Такер покинул «Пари Нижний Новгород» через неделю после подписания контракта. Об этом сообщается на сайте команды.

В заявлении сказано, что спортсмен воспользовался предусмотренной в соглашении, который был рассчитан до конца сезона-2023/2024, опцией выхода, чтобы перейти в одну из европейских команд. Подчеркивается, что игрок должен будет выплатить клубу бай-аут.

«Желаем Джордану успехов в дальнейшей карьере, а "Пари НН" тем временем продолжит поиск подходящих кандидатов на трансферном рынке», — написали в команде Единой лиги ВТБ.

В минувшем сезоне Такер дебютировал в Европе. Сначала он выступал за македонский «Феникс», а в январе 2023-го перебрался в болгарский «Черноморец».