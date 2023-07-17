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20:39, 17 июля 2023Спорт

Американский баскетболист покинул российский клуб через неделю после перехода

Американский баскетболист Такер покинул клуб «Нижний Новгород» через неделю после перехода

Фото: Chris Gardner / Getty Images

Американский баскетболист Джордан Такер покинул «Пари Нижний Новгород» через неделю после подписания контракта. Об этом сообщается на сайте команды.

В заявлении сказано, что спортсмен воспользовался предусмотренной в соглашении, который был рассчитан до конца сезона-2023/2024, опцией выхода, чтобы перейти в одну из европейских команд. Подчеркивается, что игрок должен будет выплатить клубу бай-аут.

«Желаем Джордану успехов в дальнейшей карьере, а "Пари НН" тем временем продолжит поиск подходящих кандидатов на трансферном рынке», — написали в команде Единой лиги ВТБ.

В минувшем сезоне Такер дебютировал в Европе. Сначала он выступал за македонский «Феникс», а в январе 2023-го перебрался в болгарский «Черноморец».

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    Дарья Коршунова
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