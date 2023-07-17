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15:31, 17 июля 2023Забота о себе

Врач развеял миф об опасности бани в жару

Кардиолог Алексей Эрлих рассказал, что баня в жару безопасна для здоровых людей

Фото: Олег Ласточкин / РИА Новости

Кардиолог Алексей Эрлих рассказал, что вопреки устоявшемуся мнению баня в жару безопасна, но только для здоровых людей. В беседе с «Лентой.ру» он объяснил, почему этот миф не соответствует действительности.

Врач отметил, что даже знойным летом многие любители бани не отказываются от традиции как следует пропариться, а затем окатить себя холодной водой или нырнуть в озеро. По словам кардиолога, у многих возникает вопрос: не вредно ли это для здоровья?

Эрлих утверждает, что опасность бани в жару — это миф. По его словам, здоровому человеку она не навредит даже в самую жаркую погоду. Главное — соблюдать умеренность и меры предосторожности.

Во всем нужна мера. Даже самые полезные дела при их избыточности могут обернуться вредом. Поэтому, если у человека нет проблем с сердечно-сосудистой системой, с эндокринной системой, можно париться в бане. Главное — быть в парилке недолго, топить ее не очень сильно и после необходимо охладиться

Алексей Эрлихкардиолог
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Эрлих отметил, что в бане категорически нельзя употреблять алкоголь. Это связано с тем, что в организме пьяного человека нарушается система теплообмена. В результате он может перегреться.

Ранее невролог Алексей Данилов назвал способы оставаться бодрыми в жару. Он посоветовал делать небольшую зарядку.

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    Вера Владзиевская
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