Цена на нефть эталонного сорта Brent упала ниже 79 долларов за баррель

Цена на нефть эталонного сорта Brent опустилась ниже 79 долларов за баррель

В начале недели нефтяные котировки продолжили снижение, начавшееся в пятницу, 14 июля. Стоимость сентябрьского фьючерса эталонного сорта Brent опускалась ниже 79 долларов за баррель, свидетельствуют данные биржи ICE.

На минимуме цена составляла 78,72 доллара. По состоянию на 10:30 по московскому времени она скорректировалась до 78,95 доллара. Сорт WTI торгуется по 74,5 доллара за баррель.

Нефть дорожала в последнюю неделю на фоне намерения Саудовской Аравии сохранить сокращение добычи на миллион баррелей в сутки в августе, а также обещания России снизить экспорт на 500 тысяч баррелей. Кроме того, эксперты отмечали, что российские компании уже начали сокращать поставки.

Обратная динамика наблюдается со второй половины дня 14 июля. Поспособствовать ей могли данные китайской статистики за полгода, которые оказались хуже прогнозов экспертов, что снижает спрос на нефть.