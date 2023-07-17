Польше предрекли усиление антиукраинских настроений

Политолог Оленченко: к осени в Польше обострятся антиукраинские настроения

В связи с грядущими парламентскими выборами в Польше, которые пройдут осенью 2023 года, в рамках предвыборной кампании среди поляков будут усиливаться противоречия, касающиеся целесообразности поддержки Украины в конфликте с Россией. Об этом «Ленте.ру» рассказал старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко.

«В Польше мнения о вопросе взаимоотношений с Украиной разделены, и официальную позицию, которую мы слышим сегодня, занимает партия "Право и справедливость". Они солидаризуются с американской стратегией. (...) Другая крупная партия в Польше — "Гражданская платформа" — не так радикально отличается, но не стоит на такой безоговорочной поддержке Украины и требует того, чтобы проведены те нюансы в двусторонних отношениях, которые копились годами», — объяснил эксперт.

Этот вопрос обострился именно сейчас, так как осенью должны состояться парламентские выборы. (...) По мере приближения осени эта риторика будет обостряться, и у «Гражданской платформы» более сильная, уравновешенная программа Владимир Оленченко старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН

Он также добавил, что часть польского электората склоняется в сторону «Гражданской платформы» — партии, которая, по словам Оленченко, придерживается более умеренной политической программы.

«В Польше многие недовольны правящей партией "Право и справедливость", которая делает акцент на русофобии и на том, что Украина может быть полезна Польше как инструмент этой политики. "Гражданская платформа" проевропейская, и она занимала сдержанную позицию в отношении России, то есть прямо не поддерживала вот эти призывы военного участия Польши в конфликте между Россией и Украиной», — добавил специалист.

Ранее бывший депутат польского парламента Матеуш Пискорский заявил, что стратегическое партнерство Варшавы и Киева невозможно, пока украинцы героизируют убийц поляков. По его словам, у Польши и Украины нет ни общей истории, ни общих целей на будущее.

«В годовщину геноцида на Волыни можно и нужно объявить киевкому режиму напрямую: вы сами по себе. (...) Пока ваши герои — Бандера и Шухевич, давайте прекратим, наконец, этот идиотизм о каком-то там братстве и стратегическом партнерстве», — отметил Пискорский.