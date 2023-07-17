В Польше заявили о невозможности стратегического партнерства с Украиной

Бывший депутат Сейма Польши Пискорский заявил о невозможности партнерства с Украиной

Бывший депутат польского Сейма Матеуш Пискорский заявил, что стратегическое партнерство Варшавы и Киева невозможно, пока украинцы героизируют убийц поляков. Об этом он написал в своей статье для Myśl Polska.

«В годовщину геноцида на Волыни можно и нужно объявить киевкому режиму напрямую: вы сами по себе <...> Пока ваши герои — Бандера и Шухевич, давайте прекратим, наконец, этот идиотизм о каком-то там братстве и стратегическом партнерстве», — отметил Пискорский.

По его словам, у Польши и Украины нет ни общей истории, ни общих целей на будущее.

Ранее Сейм Польши в полном составе призвал Украину признать вину в Волынской резне. В документе отмечается, что 11 июля 1943 года на Волыни произошел геноцид, спланированный руководителями Организации украинских националистов (ОУН) и Украинской повстанческой армии (УПА) (организации признаны экстремистскими и запрещены в России).

