Выявлено хобби для эффективного сокращения риска деменции

JAMA Network Open: кроссворды и шахматы сократили риск деменции на 11 процентов

Ученые из Университета Монаша выявили хобби, которое наиболее эффективно сокращает риск деменции. Согласно исследованию, опубликованному в журнале JAMA Network Open, кроссворды и шахматы лучше помогают от развития старческого слабоумия, чем вязание, рисование и социальная активность.

В ходе работы были проанализированы данные более десяти тысяч участников старше 70 лет. Оказалось, что испытуемые, которые регулярно тренировали свои когнитивные навыки, имели на 9-11 процентов меньше шансов на диагностированную деменцию в будущем по сравнению со своими сверстниками, которые занимались другими увлечениями. Среди эффективных увлечений были: обучение новым знаниям и навыкам, разгадывание кроссвордов, игра в шахматы и использование компьютера.

В группе рукоделия, вязания, рисования и чтения риск нейродегенеративного заболевания был снижен всего на семь процентов. При этом социальная активность, в том числе походы в кинотеатры и рестораны, не были связаны со снижением вероятности деменции. Результаты сохраняли свою статистическую значимость даже с поправкой на общий уровень образования и социально-экономический статус, а также независимо от пола.

Тем не менее авторы подчеркивают, что социальные связи могут быть достаточно важны для психического здоровья, несмотря на то, что в исследовании не было выявлено четкой связи с риском развития деменции. Возможно это потому, что участники были когнитивно здоровы и вели социально активный образ жизни до начала наблюдения.