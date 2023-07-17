Нарушения зрения связали с риском деменции

JAMA Ophthalmology: нарушение зрения увеличило риск деменции

Команда ученых из Мичиганского университета связала нарушения зрения с повышенным риском развития деменции. Результаты работы описаны в статье, опубликованной в журнале JAMA Ophthalmology.

В ходе исследования авторы проанализировали данные около 3000 человек старше 71 года, которым провели скрининг на наличие нейродегенеративного заболевания. Кроме того, у испытуемых проверили зрение с помощью теста на остроту вдали и вблизи, а также на контрастную чувствительность.

Команда обнаружила, что у людей с потерей зрения вероятность деменции была выше, чем у людей без проблем с глазами. Причем корреляция возрастала в случае наличия множественных нарушений зрения. В частности, у 12,3 процента участников были выявлены признаки деменции. У почти 33 процентов пациентов с серьезными нарушениями зрения или слепотой были выявлены признаки слабоумия.

Работа не смогла установить причинно-следственную связь, но если между ухудшением зрения и сокращением когнитивных способностей существует взаимосвязь, то потенциально улучшение зрения должно снизить риск развития деменции или замедлить ее прогрессирование.

Предыдущие исследования также показали, что потеря зрения связана с социальной изоляцией, трудностями при чтении и другими проблемами, а это в свою очередь является фактором риска уменьшения когнитивных функций.