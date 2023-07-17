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10:06, 17 июля 2023Наука и техника

Редкий вид деменции увеличил способность к творчеству

JAMA Neurology: редкий вид деменции увеличивает способность к креативности

Фото: Robina Weermeijer / Unsplash

Команда ученых, возглавляемая сотрудниками из Калифорнийского университета в Сан-Франциско, доказала, что редкий вид деменции увеличивает способность к творчеству у некоторого числа пациентов. Результаты работы опубликованы в журнале JAMA Neurology.

Исследователи проанализировали записи 689 пациентов с лобно-височной деменцией (ЛВД). Они выявили, что у 17 человек (2,5 процента) наблюдался внезапный рост визуального творчества на ранней стадии их заболевания. Затем мозг больных со всплеском творческих способностей сравнили с мозгом пациентов, которые имели ЛВД, но не проявляли особенных креативных навыков, а также с группой здоровых участников.

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Специалисты пришли к выводу, что одновременно с деградацией определенных областей, которые связаны с языком и поведением, другие регионы мозга, по-видимому, стимулируются и приводят к всплеску творческих способностей. При этом 8 из 17 больных с всплеском креативности ранее не имели никакой склонности к творчеству. Еще семеро проявляли некоторый интерес к изобразительному или неизобразительному искусству, а двое были признанными художниками, которые существенно изменили свой стиль.

Интересно, что также была выявлена уникальная структурная взаимосвязь между областью мозга, управляющей движением правой руки, и областью визуальной обработки, поддерживающей креативность у пациентов с творческими способностями. Эта особенность может указывать на нейропластичность — способность мозга формировать новые связи или самореорганизовываться. Открытие этих механизмов может лечь в основу новых методов борьбы с ЛВД.

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    Елена Апазиди
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