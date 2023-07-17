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21:04, 17 июля 2023Спорт

Джоковича оштрафовали за сломанную в финале Уимблдона ракетку

Джоковича оштрафовали на восемь тысяч долларов за сломанную в финале Уимблдона ракетку

Фото: Susan Mullane / USA TODAY Sports / Reuters

Серба Новака Джоковича наказали за неспортивное поведение в финале Уимблдона-2023. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на организаторов турнира.

Семикратного чемпиона турнира оштрафовали за сломанную в финале ракетку. Эпизод произошел во время пятого сета, когда серб после проигранного гейма на своей подаче, направляясь к скамейке, нанес удар ракеткой о стойку сетки. Штраф составит восемь тысяч долларов.

16 июля Джокович, побеждавший на последних четырех Уимблдонах, в пяти сетах проиграл Карлосу Алькарасу. Встреча завершилась со счетом 1:6, 7:6 (8:6), 6:1, 3:6, 6:4 в пользу 20-летнего испанца.

Для Алькараса это первый титул на британском турнире. Победа позволила ему сохранить статус первой ракетки мира.

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    Дарья Коршунова
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