Штурмовик Су-25 рухнул в море на глазах у отдыхающих в Краснодарском крае. Что известно о катастрофе?

Штурмовик Су-25 упал в Краснодарском крае во время учебного полета над Азовским морем

Штурмовик Су-25 упал в Азовское море в районе Ейска (Краснодарский край) во время тренировочного полета. Информацию об этом подтвердили в пресс-службе Южного военного округа, пишет ТАСС. Пилота воздушного судна вытащили на берег, однако, по предварительным данным, спасти его не удалось.

Катастрофа произошла на глазах у отдыхающих

Штурмовик потерпел крушение в Щербиновском районе Кубани. Очевидцы увидели, как самолет упал в воду, после чего к месту выдвинулся вертолет со спасателями. Люди изначально приняли происходящее за тренировку.

На кадрах, снятых очевидцами, видно, что пилот успел катапультироваться.

Пилот сломал ноги и запутался в парашюте, но смог продержаться до прибытия спасателей

По предварительным данным, летчик сломал ноги при приводнении и наглотался воды, после чего его накрыло парашютом — он запутался в стропах, но некоторое время смог продержаться на поверхности. Его в тяжелом состоянии доставили на берег, где уже ждала машина скорой помощи.

По другой информации, пилот провел под водой десять минут — у него не открылся спасательный жилет, и он тонул, пока его не вытащили из воды рыбаки.

Летчика пытались реанимировать около 15 минут, но безуспешно.

Предварительной причиной крушения Су-25 назвали отказ двигателя

В Южном военном округе сообщили, что штурмовик Су-25 потерпел аварию при выполнении учебно-тренировочного полета.

По предварительным данным, к катастрофе привела техническая неисправность воздушного судна.

Для установления причин падения самолета к месту прибыли специалисты Минобороны и специальных служб. Разрушений в результате происшествия удалось избежать, из мирных граждан никто не пострадал.