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16:54, 17 июля 2023Экономика

Еврокомиссия предложила ввести постоянные совместные закупки газа

Bloomberg: в Евросоюзе предложили ввести совместные закупки газа на постоянной основе

Фото: Alexandros Avramidis / Reuters

Евросоюз (ЕС) хочет осуществлять совместные закупки газа на постоянной основе. Об этом со ссылкой на документ Еврокомиссии (ЕК) пишет Bloomberg.

На данный момент такие закупки газа являются временной кризисной мерой, направленной на предотвращение скачков цен на энергоносители. Согласно документу, ЕК предлагает расширить ее действие, включив в нее закупку водорода и декарбонизированных газов, таких как биометан. Также в нее могут войти другие энергетические товары или услуги, такие как улавливание и хранение углерода.

Ожидается, что участие в платформе совместных закупок будет добровольным. Оно стане обязательном только в случае очередного энергетического кризиса. Bloomberg уточняет, что механизм по-прежнему исключает закупки газа у России. Это сделано с целью диверсификации поставок, направленной на отказ от российского ископаемого топлива, сказано в документе.

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Решение Еврокомиссии говорит о том, что введенная в прошлом году инициатива признана успешной. Два проведенных тендера уже позволили найти покупателей и продавцов примерно на 23 миллиарда кубометров газа, что эквивалентно около 15 процентам ежегодных поставок из России до 2022 года.

ЕК создала механизм для совместных закупок газа в рамках снижения зависимости от энергоресурсов из России в конце 2022 года. Он предполагает, что любое государство, столкнувшееся с чрезвычайной ситуацией, сможет получить газ от других стран в обмен на справедливую компенсацию.

Первый международный тендер на совместную закупку газа для государств Евросоюза в рамках энергетической платформы был объявлен в мае 2023 года. Заместитель председателя ЕК Марош Шефчович назвал это событие исторической вехой. На старте, чтобы принять участие в закупках на общий объем 11,6 миллиарда кубометров, свои заявки подали 77 компаний из европейских стран.

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