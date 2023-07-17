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11:01, 17 июля 2023Экономика

Япония предложила способ решить мировые проблемы с газом

Bloomberg: в Японии предложили создать мировой запас газа, чтобы избежать его дефицита
СюжетЦены на газ в Европе:

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

В Японии предложили создать мировой запас природного газа. Соответствующую идею направило Международному энергетическому агентству (МЭА) Министерство торговли страны, сообщает Bloomberg.

Создать мировой запас газа предлагают по аналогии с чрезвычайным резервом в нефтяном секторе США. Эта мера должна помочь странам-участникам соглашения решить проблемы с топливом: избежать его дефицита и стабилизировать цены. Обсудить идею планируют во время конференции производителей и потребителей СПГ, которая состоится в Токио 18 июля.

У стран-членов Евросоюза есть целевые показатели по хранению природного газа. В Азии топливо запасают преимущественно в сжиженном виде (СПГ), который не подразумевает длительного хранения, так как со временем он испаряется.

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В Европе закончили отопительный сезон 2022-2023 годов с рекордными запасами газа в подземных хранилищах (ПХГ). К началу апреля уровень заполненности ПХГ составил 55,6 процента — вдвое выше, чем прошлой зимой и на два процента выше, чем в отопительном сезоне 2020 года. Эксперты объясняют это теплой зимой, сокращением спроса со стороны промышленности и стабильным импортом сжиженного природного газа (СПГ).

Из-за рекордной заполненности хранилищ трейдеры предупредили о возможном падении цен на топливо ниже нуля. Продавцы будут вынуждены платить, чтобы их газ забирали, поскольку хранить его невыгодно. На газовых рынках это редкость, но в торговле электроэнергией отрицательные цены встречаются все чаще, заявили опрошенные Bloomberg эксперты. Последний раз отрицательные цены на газ в Европе фиксировались 17 лет назад — в октябре 2006 года, когда был запущен норвежский газопровод Langeled и хранилища в Великобритании оказались почти полными.

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    Вячеслав Агапов
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